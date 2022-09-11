Кнайсль назвала условие нормализации отношений России и ЕС | 360°

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Кнайсль назвала условие нормализации отношений России и ЕС

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11 сентября 2022, 07:50

Кнайсль назвала условие нормализации отношений России и ЕС

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: РФ и ЕС могут нормализовать отношения, если вернут доверие

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Отношения России с Евросоюзом могут нормализоваться, если восстановить утраченное между ними доверие. Для этого нужны люди, которые будет искренне в этом заинтересованы и уважительны друг к другу. Таким мнением поделилась с ТАСС бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«В самую первую очередь для нормализации отношений необходимо снова выстраивать доверие. Столько фарфора было разбито, столько доверия уничтожено. Но я думаю, что это возможно», — подчеркнула Кнайсль.

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Она добавила, что «дипломатия как ремесло уже утеряна».

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«Мы не выделяем достаточно времени на разговор друг с другом, на настоящий обмен мнениями. И могу сказать, что чем больше я путешествую на восток, тем больше замечаю этот временной элемент: что здесь люди находят время друг для друга», — заметила экс-министр.

Она назвала этот фактор «существенным».

Ранее Кнайсль высказывала мнение о том, что Европа оказалась на пороге политического заката и нуждается в России больше, чем Россия в ней.

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