Мир 30 марта 2023, 07:40 Экс-глава МИД Австрии перечислила последствия антироссийских санкций Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: страны не доверяют институтам из-за санкций против России РИА «Новости»

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Последствия масштабных российских санкций затронут многие государства, многие страны просто перестали доверять международным институтам. Об этом телеканала TRT World сообщила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

По ее словам, многие государства наблюдают за происходящим и не исключают, что подобное может произойти и с ними.

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«Во многих институтах потеряно доверие, я бы сказала так. Доверие не купишь за деньги, это главная потеря. Его нужно заслужить», — отметила бывшая глава дипломатического ведомства.

По мнению Кнайсль, основная цель антироссийских санкций так и не была достигнута.

«Санкции, даже в частной жизни, направлены на то, чтобы кто-то изменил свое поведение. Россия поменяла его? Очевидно, что нет», — добавила она.

Ранее руководитель департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил, что Россия не исключает любые варианты ответа на санкционные ограничения Запада.