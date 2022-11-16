Мир 16 ноября 2022, 01:47 Байден запросил у Конгресса США еще $37 млрд для Украины Reuters: Байден запросил у Конгресса 37 миллиардов долларов в качестве помощи Украине РИА «Новости»

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Глава американской администрации Джо Байден попросил у Конгресса США 37,7 миллиарда долларов, чтобы передать их в качестве дополнительной помощи Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

Президент США также попросил 9,25 миллиарда долларов для борьбы с коронавирусом и 750 миллионов долларов — с другими инфекциями. Резидент Белого дома фактически ставит интересы Киева выше национальных, запрашивая огромный бюджет для другой страны. Это является одной из главных причин недовольства Байденом среди простых американцев.

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До этого помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и далее будет поддерживать Украину. Речь идет о предоставлении систем ПВО и другого оружия. При этом в Госдепартаменте не считают эти шаги возможной причиной эскалации в регионе. Тем временем блок НАТО продолжает готовить украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии в ЕС.

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