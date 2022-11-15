Мир 15 ноября 2022, 18:08 Генсек НАТО заявил, что альянс подготовил уже десятки тысяч украинских военных Генсек НАТО Столтенберг поддержал развертывание тренировочной миссии ЕС для ВСУ РИА «Новости»

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НАТО подготовил уже десятки тысяч военнослужащих Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщило РИА «Новости».

Он также поддержал развертывание тренировочной миссии Евросоюза для подготовки солдат ВСУ.

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«Я поддерживаю сотрудничество в различных форматах, чтобы обеспечить больше тренировочных возможностей Украине. Я приветствую усилия ЕС, они дополнят усилия союзников НАТО, которые проводятся уже несколько лет. Союзники усилили эту работу после вторжения на Украину», — сказал он перед заседанием глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе.

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Затем Столтенберг добавил, что «десятки тысяч украинских военных уже были подготовлены союзниками по НАТО, что позволило Украине противостоять».

До этого Министерство обороны Финляндии сообщило, что солдаты и корабли из нескольких стран НАТО примут участие в учениях военно-морских сил республики в Балтийском море. Так, подразделение корпуса морской пехоты США прибыло в Финляндию на эти учения еще в сентябре.