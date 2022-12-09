Мир 09 декабря 2022, 20:06 Байден запретил Виктору Буту возвращаться в США Минюст США опубликовал указ Байдена о помиловании россиянина Бута РИА «Новости»

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Указ президента США Джо Байдена о помиловании россиянина Виктора Бута опубликовало Министерство юстиции США. В нем сказано, что мужчине запретили возвращаться на американскую территорию и зарабатывать на произведениях о своей жизни.

«Виктор Бут не должен возвращаться в США после своего добровольного или вынужденного перемещения из страны», — сказано в документе.

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Помилование Буту, следует из указа, глава Белого дома подписал 2 декабря.

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Джо Байден накануне заявил, что переговоры между США и Россией по обмену баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута были очень напряженными. По его словам, Соединенные Штаты будут добиваться освобождения американца Пола Уилана, которого осудили в России на 16 лет по обвинению в шпионаже.

Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута состоялся в четверг, 8 декабря, в аэропорту Абу-Даби. Россиянин в этот же день прилетел в Москву, где его встретили жена и мать.

Правоохранители Таиланда арестовали Виктора Бута в 2008 году по подозрению в торговле оружием. Спустя четыре года россиянина перевезли в США, где суд присяжных отправил его в тюрьму на 25 лет.