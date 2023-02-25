Мир 25 февраля 2023, 04:09 Байден заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года Президент США Байден заявил о намерении переизбираться на выборах в 2024 году РИА «Новости»

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Глава США Джо Байден заявил, что собирается и «с самого начала» собирался участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC.

«Я с самого начала намеревался баллотироваться. Но мне нужно завершить другие дела прежде, чем запускать полномасштабную кампанию», — сказал он.

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Однако эти слова Байдена нельзя считать официальным объявлением об участии в выборах.

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В интервью американский лидер также отметил, что его 80-летний возраст не помеха для участия в президентской гонке.

Две недели назад, 10 февраля, Байден говорил, что пока не готов принять решение о своем участии в выборах. От также отрицал присутствие в этом скрытого мотива.

Тем временем, более половины американцев высказались против участия как нынешнего президента, так и его предшественника Дональда Трампа, который объявил о выдвижении еще в ноябре 2022 года. С энтузиазмом эти кандидатуры примут лишь около 30% избирателей.