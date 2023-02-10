Важное 10 февраля 2023, 10:23 Байден заявил, что не готов решить, будет ли участвовать в президентских выборах Президент США Байден заявил, что не готов принять решение по участию в новых выборах flickr

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Президент США Джо Байден пока не готов принять решение о том, будет ли участвовать в президентских выборах, запланированных на ноябрь 2024 года. Американский лидер заявил об этом каналу Telemundo.

«Я пока просто не готов принять это решение», — констатировал Байден.

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Он отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, присутствует ли здесь скрытый мотив.

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Накануне в интервью PBS Джо Байден признался, что намерение выдвигаться на второй срок у него есть, но пока нет «твердого решения». Американский лидер заявил журналистам, что возраст и состояние здоровья не мешают ему выполнять обязанности на своем посту.

На грядущие выборы может баллотироваться и предшественник Байдена Дональд Трамп — он не раз заявлял о своем намерении вернуться в президентское кресло. При этом опросы показывают, что больше половины избирателей не хотят видеть лидером США ни Байдена, ни Трампа.

Рейтинги действующего президента Соединенных Штатов стремительно падают на фоне скандала с найденными у него секретными документами. Работу Байдена на посту одобряют всего 40% американцев.