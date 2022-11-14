Мир 14 ноября 2022, 13:40 Байден заявил о готовности США сотрудничать с Китаем Президент Байден: США готовы сотрудничать с Китаем, если страна хочет этого

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Президент США Джо Байден на Бали встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер заявил, что Штаты готовы к сотрудничеству, если китайская сторона желает этого, сообщил ТАСС.

Перед очной встречей с китайским лидером Байден заявил о готовности Штатов к работе с КНР. Он выразил надежду, что в беседе с Си Цзиньпином удастся обсудить ряд вопросов. По его мнению, мировое сообщество ждет китайско-американского сотрудничества.

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«И США готовы именно к этому, работать с вами, если вы этого желаете», — отметил Джо Байден.

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После встречи с китайским лидером американский президент проведет пресс-конференцию, сообщили в Белом доме. Там уточнили, что глава государства ответит на вопросы журналистов по итогам проведенной встречи.

Ранее 14 ноября появились данные о якобы госпитализации главы МИД России Сергея Лаврова, который прибыл на Бали для участия в саммите. Информацию опроверг сам министр. Он назвал подобный вброс не новым для политики и подчеркнул, что готовится к работе. Он посоветовал западным СМИ быть честнее и чаще писать правду.