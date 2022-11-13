Мир 13 ноября 2022, 21:25 Байден проведет пресс-конференцию после встречи с Си Цзиньпином на G20 Белый дом: Байден проведет пресс-конференцию после встречи с Си Цзиньпином на G20 РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20. После этого он планирует провести пресс-конференцию, сообщил Белый дом.

Согласно графику американского лидера на 14 ноября, его переговоры с китайским коллегой намечены на 12:30 по московскому времени. В 16:30 Байден должен выступить на пресс-конференции и ответить на вопросы журналистов.

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Ранее информацию о встрече Си Цзиньпина и Байдена подтвердил МИД Китая. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что руководитель Китая лично поучаствует в саммите. Он встретится с главами четырех стран, включая США и Францию. После переговоров председатель КНР отправится в Таиланд, где пройдет 29-я Встреча лидеров экономик АТЭС.

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Саммит G20 состоится на острове Бали в Индонезии. Он продлится с 15 по 16 ноября. Российский президент Владимир Путин решил не участвовать в саммите. Также поступил и украинский лидер Владимир Зеленский.

Делегацию из России возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Участники встречи обсудят вопросы, связанные с инфляцией, продовольственным и энергетическим кризисом.