Байден заявил, что Путин «вторгся в Россию»

Президент США Джо Байден в очередной раз дал повод для шуток над собой. Во время одного из интервью, отвечая на вопрос о ситуации на международной арене, американский лидер оговорился, заявив, что Владимир Путин «вторгся в Россию».

«Вам известно, что Путин вторгся в Россию. Как мы дошли до такого? Подобного не было со времен Второй мировой войны», — заявил Байден.

Американский президент, выступая перед публикой 2 марта, перепутал украинцев с иранцами, заявив, что Путин никогда не получит их сердца.

Российский президент Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Ее целью он назвал защиту людей, которые восемь лет, по его словам, подвергаются геноциду и издевательствам со стороны властей Украины.

Президент РФ назвал решение о проведении спецоперации очень тяжелым.