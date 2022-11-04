Байден заявил, что имеет звание профессора | 360°

Мир 04 ноября 2022, 20:48 Байден заявил, что имеет звание профессора Президент США Байден рассказал, что был профессором университета Пенсильвании РИА "Новости"

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Президент США Джо Байден провел встречу со студентами в преддверии промежуточных выборов в конгресс. В ходе общения американский лидер похвастался тем, что имеет звание профессора, сообщил телеканал Fox News.

По данным издания, Байден действительно является почетным профессором — этим званием его наградил университет Пенсильвании.

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«Я был профессором, когда был вице-президентом и потом четыре года после этого тоже был, а вот теперь я президент», — отметил Байден.

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Президент США забыл уточнить, что никогда не преподавал в течение полного семестрового курса. Журналисты напомнили, что глава Белого дома заработал за то время 900 тысяч долларов, хотя не провел никаких исследований и не имел административных обязанностей. Зато он рассказал, как много времени провел во время личных встреч с лидером КНР Си Цзиньпином.

На выступлении в Калифорнии Джо Байден пообещал «освободить» Иран. Президент Исламской Республики Ибрахим Раиси ответил, что его страна не намерена «попадать в плен» США. Он уточнил, что Иран уже освободили 43 года назад.