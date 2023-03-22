Мир 22 марта 2023, 06:00 Байден заявил, что ему страшно находиться в Белом доме Байден не смог процитировать поэта и признался, что ему страшно находиться в Белом доме РИА «Новости»

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Лидер Соединенных штатов Джо Байден хотел процитировать стихотворение поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме, но запутался в словах и вызвал смех толпы. Президент признался, что ему страшно находиться в стенах Белого дома.

Во время церемонии Байден награждал лауреатов национальной медалью за вклад в гуманитарные науки и искусство. Во вступительной речи американский лидер попытался процитировать Бланко, но запутался и начал запинаться, а отговорки Байдена только спровоцировали толпу.

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«Извините, давайте я начну сначала, мне страшно здесь находиться», — признался глава Вашингтона.

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Ранее экс-врач Белого дома Ронни Джексон назвал здоровье главы государства угрозой для США. По его мнению, жизни многих людей находятся в опасности из-за сомнения в когнитивных способностях Байдена.

Кроме того, американский конгрессмен Скотт Десжарлаис предложил проверять умственные способности кандидатов в президенты США. Идея была озвучена на фоне планов нынешнего президента Соединенных штатов баллотироваться на второй срок.