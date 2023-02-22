Мир 22 февраля 2023, 00:12 Умственные способности кандидатов в президенты предложили проверять в США Конгрессмен Десжарлаис предложил проверять умственные способности кандидатов в президенты freepik

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Американский конгрессмен Скотт Десжарлаис предложил внести поправки в Конституцию, согласно которым кандидатов в президенты и вице-президенты США обяжут проверять умственные способности. Об этом рассказали в офисе законодателя, сообщило РИА «Новости».

Инициатива появилась на фоне планов 80-летнего президента Джо Байдена баллотироваться на второй срок. В США давно ходят слухи о его нездоровье. Однако медики разных уровней опровергают эти данные.

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По словам Десжарлаиса, американцы заслуживают, чтобы лица, которые отвечают за безопасность страны, были ментально здоровы. Поправки к Конституции возможны, если их одобрять две трети обеих палат Конгресса, а также с разрешения Национального собрания.

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Ранее Байден обратился к россиянам, заверив, что ни Запад, ни военно-политический блок НАТО не являются врагами России. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что хорошим описанием для западных стран служит слово «недруг». Именно такой характер отношений сейчас у России и распространивших в отношении нее санкции государств.