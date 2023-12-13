13 декабря 2023, 03:07
Байден высморкался во время благодарственной речи Зеленского
Байден некультурно повел себя, когда Зеленский благодарил за санкции против РФ
Президент США Джо Байден в очередной раз публично оконфузился. Во время выступления главы Украины Владимира Зеленского американский лидер решил высморкаться, видео разместили на официальном YouTube-канале Белого дома.
В ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров Зеленский рассыпался в благодарностях президенту США за введение очередных санкций против России. В этот момент американский лидер решил высморкаться — Байден достал салфетку и начал сморкаться.
США ввели санкции против более чем 200 российских компаний и 23 физических лиц. В список ограничений вошли компании оборонной промышленности, директора предприятий и российские бизнесмены.
Минфин США наложил санкции на российскую золотодобывающую компанию ПАО «Высочайший» и ее основателя Сергея Докучаева. Под ограничения также попали золотодобывающая компания Highland Gold и предприниматель Владислав Свиблов.
США
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