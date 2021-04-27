Байден случайно нецензурно выразился во время выступления

Президент США Джо Байден оговорился во время своего выступления. В итоге американский лидер случайно нецензурно выругался в отношении людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Фрагмент выступления Байдена с оговоркой опубликовал на YouTube канал END GAME. Президент США пытался выговорить словосочетание «нацистские флаги», но ошибся во втором слове. Вместо «флага» («flag») Байден произнес ругательство, обозначающее людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Лидер страны сразу же поспешил поправиться после оговорки.

Во время своей речи Байден говорил о людях, поддерживающих идею превосходства белой расы. Также глава Вашингтона затронул проблему американских приверженцев нацистских настроений.

Ранее Байден неправильно назвал фамилию российского президента. Во время своего выступления он уделил отдельное внимание «военной активности» России. При этом Байден произнес «Клутин», но сразу исправил ошибку. Подобные оговорки замечали за президентом США уже неоднократно. Сам Байден однажды назвал себя «машиной ляпов».