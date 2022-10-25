Байден в очередной раз оконфузился, назвав Харрис президентом США | 360°

Мир 25 октября 2022, 08:47 Байден в очередной раз оконфузился, назвав Харрис президентом США Джо Байден оговорился, назвав вице-президента США Камалу Харрис главой государства РИА "Новости"

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Президент США Джо Байден в очередной раз попал в неудобную ситуацию. Поздравляя вице-президента Камалу Харрис с днем рождения, он по ошибке назвал ее главой государства, сообщил Telegram-канал «Пул № 3».

«С днем ​​​​рождения, великий президент. Мы знаем, что твоя мама всегда с тобой», — заявил Байден.

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Американский лидер не в первый раз попадает в комичные ситуации. Ранее сообщалось, что президент не смог найти выход из сада Белого дома, запутавшись в нескольких деревьях.

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Он попросил охранников показать ему дорогу, ему показали верное направление, но Байден вдруг заявил, что хотел пойти другим путем.

В ноябре Байден отпразднует 80-летие. Он является самым возрастным президентом в истории США. Простые американцы и критики опасаются за здоровье первого лица страны, а сам президент называл эти суждения вполне обоснованными.

На прошлой неделе Байден не сумел определить с первой попытки направление выхода с трибуны после публичного выступления в Питсбурге.