Байден снова «потерялся» на публичном выступлении | 360°

Мир 21 октября 2022, 03:18 Байден снова «потерялся» на публичном выступлении Президент США Байден после выступления в Питсбурге не смог найти выход со сцены

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Американский президент Джо Байден в очередной раз оконфузился на сцене, он не смог с первой попытки найти выход с трибуны после выступления в Питсбурге. Мероприятие проходило в месте обрушения моста девять месяцев назад, где пострадали 10 человек, его транслировал телеканал Fox News.

Баден произнес речь о строительстве и восстановлении инфраструктуры по всей Америке. После выступления глава Белого дома растерялся и пошел в противоположную от выхода сторону.

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Некоторое время президент США озирался по сторонам, жестикулировал и разговаривал сам с собой. После этого он развернулся в нужном направлении и последовал к выходу со сцены.

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Подобные казусы происходили с американским лидером и ранее. Общаясь с журналистом CNN, Байден выронил шпаргалку с заготовленными ответами. В этот момент ему задали вопрос, стоит ли американцам готовиться к тяжелым временам.

Во время общения с репортерами в Портленде президент ел мороженое, за что подвергся критике сограждан. При этом Байдену припомнили его забывчивость — он неверно назвал причину смерти своего старшего сына.