Байден «заблудился» в саду возле Белого дома | 360°

Мир 25 октября 2022, 04:43 Байден «заблудился» в саду возле Белого дома Президент США Байден не смог самостоятельно найти путь в саду возле Белого дома Pxhere

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Очередной конфуз произошел с президентом США Джо Байденом. Глава государства «заблудился» после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома. Об этом сообщил британский таблоид The Daily Mail.

После окончания мероприятия посадки деревьев возле Белого дома президент США сначала пошел в одном направлении, но через несколько шагов резко остановился и обратился к охране, чтобы узнать, каким путем нужно идти.

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Байдену указали верное направления, на что он ответил, что «хотел пойти другим путем». На это сотрудники заверили американского лидера в том, что он может идти так, как захочет. В итоге Байден пошел к Белому дому тем путем, который ему указали сотрудники охраны.

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Кадры с мероприятия показал телеканал C-SPAN. На почти восьмиминутном видео можно увидеть момент «блужданий» Байдена по лужайке у Белого дома и его диалог с охранниками.

В ноябре Байдену исполнится 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Глава Белого дома частенько попадает в конфузные ситуации, из-за чего критики и простые американцы опасаются за его здоровье.

К примеру, только на прошлой неделе Байден снова спровоцировал подобные разговоры, когда не смог с первой попытки найти выход с трибуны после выступления в Питсбурге.