Кремль назвал «очень плохим» высказывание Байдена о Путине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высказывания Джо Байдена о Владимире Путине «очень плохими». Россия будет исходить из того, что американский лидер не хочет налаживать отношения.

«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Кроме этих слов, отметил глава кремлевской пресс-службы, ему больше нечего добавить. Песков затруднился ответить на вопрос, собирается ли Путин лично отреагировать на высказывание главы Белого дома в свой адрес.

Накануне президент Соединенных Штатов в эфире телеканала ABC назвал главу Российского государства Владимира Путина «убийцей». Еще он добавил, что руководитель России ответит «за вмешательство» в выборы американского президента в 2020 году.

Лингвист Александр Пиперски в разговоре с «360» прокомментировал слова о Байдена о Путине. Собеседник подчеркнул, что вряд ли в словах президента США возможна двусмысленность.