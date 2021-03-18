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    18 марта 2021, 13:02

    Кремль назвал «очень плохим» высказывание Байдена о Путине

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высказывания Джо Байдена о Владимире Путине «очень плохими». Россия будет исходить из того, что американский лидер не хочет налаживать отношения.

    Кремль назвал «очень плохим» высказывание Байдена о Путине

    «Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

    Кроме этих слов, отметил глава кремлевской пресс-службы, ему больше нечего добавить. Песков затруднился ответить на вопрос, собирается ли Путин лично отреагировать на высказывание главы Белого дома в свой адрес.

    Накануне президент Соединенных Штатов в эфире телеканала ABC назвал главу Российского государства Владимира Путина «убийцей». Еще он добавил, что руководитель России ответит «за вмешательство» в выборы американского президента в 2020 году.

    Лингвист Александр Пиперски в разговоре с «360» прокомментировал слова о Байдена о Путине. Собеседник подчеркнул, что вряд ли в словах президента США возможна двусмысленность.