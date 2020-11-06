Джо Байден получил мандат избирателей и совсем скоро станет президентом США. Уже утром 6 ноября стало ясно, что в президентской гонке победил именно он.

Об этом заявила журналистам спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Как радостно выйти сегодня к вам, когда у Джо Байдена есть этот невероятный мандат. Довольно скоро он из вице-президента станет избранным президентом Джо Байденом. Это счастливый день для нашей страны», — процитировало агентство ее слова.

Пелоси отметила, что о безоговорочно победе демократов стало понятно еще утром 6 ноября. Новым хозяином Белого дома станет Джо Байден, а кандидатом на пост вице-президента США — Камала Харрис.

По последней информации, Джо Байден набрал 264 голоса выборщиков. Трампа поддержали всего 214, а то время как для победы нужно получить 270 голосов. Однако Дональд Трамп не собирается сдаваться без боя. Он заявил, что пойдет в суд с исками по отношению к каждому штату, где победу одержал его противник. Действующий президент не раз заявлял, что Байден обогнал его из-за мошенничества с бюллетенями, который поступали по почте.

Несмотря на то, что пока не известно, кто именно победил и займет пост президента США, по всей стране уже начались массовые протесты. На улицы выходят люди, которые недовольны результатами голосования. Политолог уверен, что США может оказаться на пороге гражданской войны, если ситуация не стабилизируется.