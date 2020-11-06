«Вопрос не стоит, были ли вбросы. Они были, это уже известно. Это уже, как говорится, в протоколах, это в подтасовке, в фальсификациях почтовых служащих, когда они там пересылали — это все есть. А истерит он совершенно правильно, у него просто нагло украли победу», — объяснил эксперт.

Политолог отметил, что есть способ для борьбы с несправедливостью. И первый — совершенно легальный и официальный.

«Естественно, он обратится в суд, сейчас выступают его адвокаты. <…> в этом направлении будет сделано абсолютно все. Там есть неувязки между законодательством штата и федеральном законодательством, это все будет использоваться. Но это не главное. Важно, как воспримет улица сейчас все это. За Трампа стоит молчаливое большинство. <…> Осмелится ли белая Америка защитить своего президента перед лицом „черных пантер“, BML, и других экстремистски-радикальных группировок, <…> которых вскормили Клинтоны и Байден», — рассказал Ордуханян.

Собеседник «360» уверен, что на улицы точно выйдут темнокожие, чего нельзя сказать об остальном населении. Это уже будет зависеть от действий Дональда Трампа.

«Если Трамп даст такую команду, если обратится к нации с призывом встать на защиту Конституции и его законного права, то значит мы с вами перед реальностью гражданской войны [в США]. Вопрос не в том, будет или не будет, а кто начнет», — заключил он.

По последним данным, Джо Байден лидирует в Пенсильвании. Пока там подсчитано 95% бюллетеней. Также он обошел Трампа в Джорджии. Действующий президент уверен, что почтовое голосование чревато подтасовками и фальсификациями. Почта США уже не смогла вовремя доставить до избирательных участков более 150 тысяч бюллетеней.