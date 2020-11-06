«Остановите подсчет». Почему Трамп готов идти в суд после выборов

Президент Дональд Трамп потребовал остановить подсчет голосов на выборах. Сейчас ситуация складывается не в пользу действующего президента. Он винит во всем демократов и голосование по почте. Тем временем в стране разворачивается новая волна протестов. Слишком многие недовольны выборами.

Голосование, которое состоялось 3 ноября, в этом году затянулось как раз из-за беспрецедентно высокого количества бюллетеней, отправленных по почте. Трамп настаивает на том, чтобы голоса, поступившие уже после закрытия избирательных участков, не учитывались.

«Остановите подсчет!» — написал он в Twitter 5 ноября.

Трамп отметил, что по итогам вторника лидировал «во многих ключевых штатах», даже там, где победу предрекали Демократической партии. Ситуация изменилась на следующее же утро по мере появления новых бюллетеней. Действующий президент счет это «странным». Он уверен, не обошлось без мошенничества.

«Миллионы и миллионы людей проголосовали за нас. Одна жалкая группа людей пытается лишить их избирательных прав. Это обман американской общественности. Это позор для нашей страны», — цитирует Трампа CNN.

Его сторонники обвиняют избирательные комиссии в недопуске своих наблюдателей на подсчет голосов, а также подозревают вбросы в пользу Байдена и подсчете бюллетеней, выданных на имя не проживающих в конкретных штатах или вовсе умерших людей, пишет Euronews.

Трамп уже готов потребовать в судебном порядке пересчитать голоса в некоторых штатах, где победу одержал его соперник Джо Байден. Еще до выборов и республиканцы, и демократы готовились именно к такому сценарию и заранее наняли специальные команды юристов.

«Сплошные подтасовки и фейки»

Трамп практически всю избирательную кампанию высказывался против голосования по почте. Неудивительно, ведь исторически сложилось так, что подобный метод предпочитают сторонники Демократической партии, то есть соперники действующего главы США.

«Из-за нового и беспрецедентно огромного количества незапрашиваемых бюллетеней, которые будут отправляться „избирателям“ или куда-нибудь еще в этом году, результаты выборов 3 ноября могут быть никогда точно не определены, чего и хотят некоторые лица», — написал президент в Twitter.

Сомневаются в достоверности результатов голосования по почте и политологи. Американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с «360» напомнил историю пересылки секретных документов о сыне Байдена. Тогда в распоряжение СМИ попали конфиденциальные материалы, которые пропали при отправке по почте из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

«Подавляющее большинство голосов прошло именно через почту. Нужно рассмотреть вопрос о непризнании этих выборов, потому что будут сплошные подтасовки и фейки», — добавил политолог.

При этом недостатки голосования по почте демонстрирует и сама служба доставки, которая не смогла доставить более 150 тысяч бюллетеней на избирательные участки до их закрытия в день выборов, пишет The Washington Post. При этом часть из задержавшихся в пути конвертов с голосами приходится на штаты, где победитель не определился.

Что происходит в стране?

Тем временем сразу в нескольких городах избиратели вышли на акции протеста. Демонстрации проходят в Калифорнии, Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии и даже возле Белого дома в Вашингтоне.

Сторонники Байдена кричат: «Трамп, уходи!» Они требуют считать каждый голос, а приверженцы действующего главы государства настаивают на остановке подсчета голосов. Мирные демонстрации переросли в массовые потасовки. В итоге в Нью-Йорке задержали 50 человек, в Портленде — 11.

Отметила непростую обстановку в штатах и напряжение, которое царит среди американцев, и жительница Филадельфии, штат Пенсильвания, Надежда Сафонова. По ее словам, страна сейчас буквально разделена пополам. Все, включая ее саму, считают, что, несмотря на исход, протесты продолжатся. Слишком уж впритык идут оба кандидата.

«Ситуация в стране довольно напряженная. Все сейчас вращается вокруг политики. Это неудивительно, потому что, как многие говорят, никогда в современной истории США еще не стояло выбора важнее. Посмотрим, к чему это приведет», — заключила собеседница «360».