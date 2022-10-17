Американцы раскритиковали Байдена за выступление с поеданием мороженого | 360°

Мир 17 октября 2022, 09:37 Поделиться Telegram

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Viber Американцы раскритиковали Байдена за выступление с поеданием мороженого Американцев взбесил президент США Байден из-за выступления с мороженым в руках

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Пользователи YouTube выступили с критикой президента США Джо Байдена. Все дело в том, что он отвечал на вопросы журналистов в городе Портленд, поедая мороженое.

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YouTube-канал GOP War Room опубликовал видео.

Байден во время общения с репортерами заявил, что экономика США «чертовски сильна». Однако он не признал влияния доллара на проблемы в мировой экономике. По его словам, все дело в «недостатке экономического роста и разумной политике в других странах».

Пользователь Passing through Time написал, что президент вел себя как ребенок. Юзер J What с иронией сказал, что Байдена, похоже, не волнует положение дел в Штатах.

«Джо не беспокоится ни о чем, кроме себя и своего мороженого», — высказалась Giulia Grasso.

Другие пользователи обратили внимание, что американский лидер поедал мороженое.

«Каждый раз, когда он где-то бывает, он берет рожок мороженого» — добавил Vaile Walders. По его словам, это выглядит жалко.

Некоторые припомнили ему, что недавно он и вовсе забыл истинную причину смерти своего старшего сына — Бо.

«Он солгал о смерти собственного сына. Что вы ожидаете от него услышать?» — задался вопросом Ryan Wolfe.

Некоторые предположил, что глава Белого дома действительно не знает, что происходит в США.

Инфляция в Соединенных Штатах в этом году побила рекорд сорокалетней давности. ВВП уменьшался два квартала подряд — технически это говорит о рецессии. Несмотря на отказ Байдена и его администрации признать этот факт, многие политики заявляли, что финансовому сектору США грозит коллапс. Об этом написало РИА «Новости».

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