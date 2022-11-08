Байден решил не встречаться с Путиным на саммите G20 | 360°

Мир 08 ноября 2022, 01:09 Байден решил не встречаться с Путиным на саммите G20 Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байден решил не встречаться с Путиным на саммите G20 РИА "Новости"

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден решил не проводить переговоры с Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент дал четко понять, что не имеет такого намерения», — заявила Жан-Пьер во время брифинга.

Реклама

Она добавила, что американские власти выступают за участие Украины во встрече, если на ней будет присутствовать Россия.

Реклама

Саммит «Большой двадцатки» пройдет с 15 по 16 ноября на индонезийском острове Бали. Как отмечал президент Индонезии Джоко Видодо, Россию пригласили на встречу, но Путин может ее и пропустить. Такое мнение он выразил после общения с российским лидером.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Путин пока не определился, стоит ли ему ехать на Бали. О решении главы государства он пообещал объявить в ближайшие дни. Путин ранее не исключал, что может лично отправиться на саммит, а также отмечал, что представители России точно будут на переговорах.