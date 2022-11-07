Путин примет решение о поездке на саммит G20 в ближайшие дни | 360°

Власть 07 ноября 2022, 13:39 Путин примет решение о поездке на саммит G20 в ближайшие дни Песков пообещал сообщить, поедет ли Владимир Путин на саммит G20 РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин пока не решил, ехать ли на Бали для участия в саммите G20. О его планах объявят в ближайшие дни, заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы сообщим, проинформируем вас всех, когда это решение будет принято», — сказал он.

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Саммит откроется 15 ноября. Журналисты спросили, появится ли информация на этой неделе. Дмитрий Песков ответил, что, безусловно, да.

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Ранее он опроверг данные о том, что делегацию на Бали возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.

Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» не исключил, что может лично поехать на саммит, но окончательно еще не определился. По его словам, представители России точно будут на встрече «Большой двадцатки».

Власти Индонезии также пригласили президента США Джо Байдена и его коллегу с Украины Владимира Зеленского. Некоторые страны, в том числе Канада, потребовали не звать российскую делегацию. Однако организаторы саммита настояли на своем, сообщило РИА ФАН.