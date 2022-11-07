Президент Индонезии оценил шанс приезда Путина на саммит G20 | 360°

Мир 07 ноября 2022, 22:02 Президент Индонезии оценил шанс приезда Путина на саммит G20 Президент Индонезии Видодо выразил сомнение в приезде Путина на саммит G20 РИА "Новости"

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Президент Индонезии Джоко Видодо считает, что российский лидер Владимир Путин может пропустить саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет на Бали. Об этом сообщило Financial Times.

Такое впечатление у индонезийского президента сложилось после разговора с российским коллегой на прошлой неделе.

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Россия, как подчеркнул Видодо, по-прежнему приглашена на встречу «Большой двадцатки». Индонезия, по его словам, надеется содействовать международному диалогу для противостояния тому, что Видодо назвал «очень тревожным» ростом международной напряженности.

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Президент Индонезии выразил также разочарование тем, что геополитическая напряженность затмевает саммит.

«G20 не предназначена для того, чтобы быть политическим форумом. Это мероприятие должно быть об экономике и развитии», — сказал индонезийский президент.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин пока не решил, примет ли он участие в саммите G20 на Бали. О его планах объявят в ближайшие дни. Саммит «Большой двадцатки» откроется 15 ноября.