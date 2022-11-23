23 ноября 2022, 18:44
Байден распорядился выделить Украине военную помощь на 400 млн долларов
Президент США Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов
Президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи. Его сумма составит 400 миллионов долларов, сообщила пресс-служба Белого дома.
Байден «предоставил госсекретарю США полномочия <…> осуществить выделение до 400 миллионов долларов оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине». Информации по наименованиям вооружения для Киева пока нет.
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Глава американского Минфина Джанет Йеллен сообщил, что в ближайшие дни США выделят Украине 4,5 миллиарда долларов бюджетной поддержки. По словам Йеллен, Соединенные Штаты помогут украинским властям укрепить экономическую стабильность страны и выплатить зарплаты врачам и учителям.
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Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что с конца февраля страна выделила Киеву 20 миллиардов долларов. Благодаря американской помощи ВСУ полностью готовы вести боевые действия в зимних условиях.
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