Мир 21 ноября 2022, 10:36 Пентагон озвучил объем американской помощи Украине Глава Пентагона Остин: США выделили Украине 20 млрд долларов с конца февраля Defense.gov

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С начала спецоперации ВС РФ власти США выделили киевскому режиму 20 миллиардов долларов. Вооруженные силы Украины подготовили к боям в условиях зимы, заявил на пресс-конференции в Индонезии министр обороны США Ллойд Остин, сообщил ТАСС.

«Мы сделали много чего, чтобы подготовить украинцев вести бои зимой и дать им возможность оказывать давление на противника в зимние месяцы», — сказал он.

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Глава Пентагона считает, что благодаря поставкам с Запада украинские военные подготовились к холодам лучше, чем российские. Он сказал, что страну поддерживают не только американцы, но и другие союзники.

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Ллойд Остин не стал давать прогнозов на ближайшие месяцы. Он предупредил, что США в любом случае не остановятся на 20 миллиардах долларов, а продолжат помогать киевскому режиму оружием и деньгами.

Однако бывший аналитик Центрального разведывательного управления Фред Флейтц посоветовал не оказывать помощь безоглядно. США, по его мнению, должны вынудить Украину пойти на переговоры с Россией, чтобы не затягивать конфликт.