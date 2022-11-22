Мир 22 ноября 2022, 19:29 США направят Украине 4,5 млрд долларов на выплаты учителям и врачам Глава Минфина США Йеллен: Украине выделят 4,5 млрд долларов в виде грантов YouTube

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США выделят Украине 4,5 миллиарда долларов бюджетной поддержки, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. Средства переведут в ближайшие недели, сообщил ТАСС.

Йеллен подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжили придерживаться своей «непоколебимой приверженности» Украине. Ради этого страна дополнительно мобилизовала 4,5 миллиарда долларов.

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«Средства выделят в виде грантов для прямой поддержки бюджета», — уточнила она.

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Помощь, по словам главы американского Минфина, поможет властям Украины укрепить экономическую стабильность страны и выплатить зарплаты работникам больниц, госслужащим, учителям. Из грантов также планируется начисление социальной помощи уязвимым слоям населения Украины.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что с конца февраля страна выделила украинским властям 20 миллиардов долларов. Благодаря американской помощи ВСУ подготовили к ведению боевых действий в зимних условиях.