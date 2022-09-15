Госдеп США прокомментировал возможность отправки ракет ATACMS на Украину | 360°

Мир 15 сентября 2022, 23:09 Поделиться Telegram

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Viber Госдеп США прокомментировал возможность отправки ракет ATACMS на Украину Представитель Госдепа Прайс: поставляемые Украине вооружения США предназначены для защиты Pxhere.com

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Поставляемые Украине американские вооружения предназначены исключительно для защиты территории страны. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге.

Прайс ответил на вопрос журналистов о словах официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она отмечала, что поставки ракет большой дальности Украине будут означать переход красной черты.

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«Я не будут отвечать на заявления России, но могу подчеркнуть, что все, что мы предоставляли украинским партнерам, имеет своей целью только обеспечение им возможности защиты своей территории», — сказал руководитель пресс-службы Госдепа.

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До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина просит у США баллистические ракеты ATACMS, дальность действия которых составляет до 300 километров. Если Соединенные Штаты решат начать поставки этих ракет, то это приведет их к прямому военному конфликту с Россией, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США считают оказанную Украине помощь эффективной. По данным телеканала, американская сторона, скорее всего, пока не будет предоставлять системы большой дальности, отметил RT.

В администрации главы Белого дома допустили, что появление такого оружия на Украине спровоцирует эскалацию конфликта с Россией, уточнили «Известия».

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