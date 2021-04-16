Газопровод «Северный поток — 2» не понравился президенту США Джо Байдену «с самого начала проекта». Американский лидер назвал ситуацию вокруг СП-2 сложной.

Байден затронул тему «Северного потока — 2» в своей речи, посвященной России. Трансляцию выступления президента США организовал в Twitter Белый дом.

«Я был против „Северного потока — 2“ с самого начала проекта. <…> Это сложный вопрос, который затрагивает наших союзников в Европе», — заявил глава государства.

Он добавил, что долгое время противостоял проекту, однако «проблема сохраняется».

Ранее в Госдуме предположили, что строительство «Северного потока — 2» завершат к концу лета. Первые поставки газа в Германию по трубопроводу, возможно, начнутся как раз к этому сроку.

Сейчас к строительству СП-2 присоединился трубоукладчик «Академик Черский», и дело пошло быстрее. Главное, чтобы процессу не мешали иностранные суда. Компания Nord Stream 2 AG обратила внимание, что в начале апреля в воды, где строят газопровод, стали чаще заходить военные корабли других стран.