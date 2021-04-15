Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал, когда планируется завершение строительства «Северного потока — 2». Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным «ПолитРоссии», газопровод закончат строить к концу лета. Вопрос перекачки газа по «Северному потоку — 2» стоит связать с «поведением» России. Объемы проходящего по газопроводу голубого топлива должны зависеть от действий Москвы. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр после переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином.