Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится к концу лета. Есть надежда, что первые поставки голубого топлива в Германию начнутся к этому сроку. Об этом заявил глава думского комитета по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким парламентом Павел Завальный.

«Мы очень надеемся, что до конца лета все работы и по строительству [газопровода], и по наладке подачи газа будут закончены, и что до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ», — приводит РИА «Новости» слова Завального.

Депутат отметил, что к строительству присоединилось судно-трубоукладчик «Академик Черский», поэтому дело пошло быстрее. По словам Завального, вторую нитку газопровода уложат не позднее июня, если процессу не будут мешать иностранные суда, что уже случалось.

В начале апреля компания Nord Stream 2 AG сообщила, что иностранные военные корабли стали чаще заходить в воды, где строят газопровод «Северный поток — 2». 28 марта на месте работы трубоукладчика «Фортуна» появилась неопознанная подводная лодка. Оператор считает, что это часть большой провокации, чтобы помешать завершению проекта.