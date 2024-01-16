Мир 16 января 2024, 09:05 Журналисты объявили о триумфальной победе Дональда Трампа на праймериз в Айове Телеканалы CNN, NBC и Fox News объявили о победе Трампа на праймериз в Айове Unsplash

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Бизнесмен Дональд Трамп по результатам подсчета голосов занял первое место на праймериз партийных собраний Республиканской партии США в штате Айова. Телеканал CNN заявил, что он набрал около 52% голосов.

К 08:30 по московскому времени подсчитали около 94% голосов. За Дональда Трампа проголосовали чуть более 52% республиканцев в Айове. По оценкам телеканала, на национальном съезде республиканцев в июле он получит 20 из 40 делегатов от Айовы, губернатор Флориды Рон Десантис — восемь делегатов, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли — семь делегатов, инвестор Вивек Рамасвами — двух делегатов. Последний, узнав о результатах голосования, объявил о выходе из президентской гонки.

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К таким же выводам пришел телеканал NBC. По его информации, Дональд Трамп набрал 51,1% голосов и победил на голосовании кокусов в Айове. Если перевес превысит 13% голосов, он побьет рекорд сенатора Боба Доула из Канзаса в 1996 году.

Телеканал Fox News сопоставил предварительные результаты голосования с собственными прогнозами и тоже пришел к выводу, что в Айове победит Дональд Трамп. Именно его поддержат христиане-евангелисты, которые составили значительную часть избирателей в этом штате. По подсчетам журналистов, бизнесмена выберут 59% однопартийцев.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон прокомментировал победу Дональда Трампа еще до объявления окончательных результатов голосования. Он выразил надежду на то, что это позволит объединить Республиканскую партию и победить на президентских выборах.