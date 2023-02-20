Мир 20 февраля 2023, 14:43 Российский депутат предупредил Украину о нещадных последствиях визита Джо Байдена в Киев Депутат Госдумы Шеремет назвал визит Джо Байдена в Киев провокацией Сайт президента Украины

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Визит президента США Джо Байдена в Киев стал настоящей провокацией. Украина поплатится за это, предупредил РИА «Новости» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

«Это провокация, по-другому назвать это невозможно», — сказал он.

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Депутат объяснил, что визит на территорию государства — стороны конфликта сам по себе является вызывающим и вопиющим шагом. Михаил Шеремет заявил, что киевскому режиму грозят «нещадные последствия». Он назвал Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского международными преступниками и кровавыми диктаторами. После этого визита, считает депутат, начался обратный отсчет правлению украинского политика.

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Джо Байдена заметили в Киеве 20 февраля, его визит официально не анонсировали. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подтвердил приезд американского президента. Переговоры с Владимиром Зеленским могут провести в Михайловском соборе.