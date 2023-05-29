Мир 29 мая 2023, 01:10 Байден поздравил Эрдогана с победой на выборах президента в Турции Глава Белого дома Байден поздравил Эрдогана с победой на выборах президента в Турции Pxhere

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Глава Белого дома Джо Байден поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов президента турецкого государства. В своем сообщении в Twitter, Байден также выразил надежду на сотрудничество двух стран в рамках НАТО.

«Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. Я жду дальнейшего сотрудничества в качестве союзников по НАТО в сферах двусторонней политики и общих мировых вызовов», — написал Байден.

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Выборы президента в Турции прошли в два этапа.Это произошло из-за того, что в первом туре ни один из кандидатов не набрал нужное количество голосов избирателей. Для победы кандидату требовалось набрать 50% плюс один голос от общего числа проголосовавших.

Эрдоган уже поблагодарил избирателей за то, что на ближайшие пять лет на него снова возложили ответственность за управление страной. Лидеры других стран уже поздравили его с победой. Свои поздравления выразил и президент России Владимир Путин. По его словам, итоги голосования являются «закономерным результатом самоотверженной работы Эрдогана на посту главы Турецкой Республики».