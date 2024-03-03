Мир 03 марта 2024, 11:14 Байден поцеловал в макушку премьера Италии Байден поцеловал в макушку премьера Италии Мелони после встречи в Белом доме Chris Kleponis / Global Look Press

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Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони поцеловал ее. Видео появилось в социальной сети X.

На опубликованных кадрах видно, как политики прощались после приватной беседы в Овальном кабинете, после чего Байден поцеловал Мелони в макушку.

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Врачи предупредили о серьезном ухудшении состояния 81-летнего Байдена. У него выявили нейродегенеративное заболевание вкупе с другими патологиями, в связи с чем глава государства нуждается в постоянном лечении.

У Байдена обнаружили мерцательную аритмию, гиперлипидемию и апноэ во сне. В частности, последнее заболевание ведет к снижению когнитивных способностей, рассеянности и ухудшению памяти.

Сам глава Белого дома критично относится к любым высказываниям о своем состоянии. Специальный прокурор США обвинил президента в провалах в памяти, на что Байден напомнил, что обсуждать такие темы не в его компетенции.