Мир 02 марта 2024, 08:03 Врачи дали негативный прогноз по здоровью 81-летнего Байдена Врачи дали негативный прогноз на основе заболеваний президента США Байдена РИА «Новости»

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Сочетание нейродегенеративного заболевания с другими патологиями формирует негативный прогноз у действующего президента США Джо Байдена, которому в ноябре исполнился 81 год. Ему требуется постоянное лечение, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрошенных врачей.

У Байдена выявили апноэ во сне, гиперлипидемию, мерцательную аритмию и другие болезни. Американскому лидеру требуется большое количество медицинских препаратов и реабилитация, заявил собеседник агентства.

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К примеру, апноэ во сне ведет к ухудшению памяти, рассеянности, снижению когнитивных способностей. Это подтверждается странным поведением Байдена на публике, когда он вдруг начинает здороваться с невидимым собеседником или путает даты, слова.

Ранее президент США резко отреагировал на обвинения спецпрокурора, указавшего на его провалы в памяти. Байден заявил, что не в его компетенции обсуждать такие темы.