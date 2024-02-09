Мир 09 февраля 2024, 05:20 Снова оконфузился. Байден грубо оговорился, отвечая на критику своих умственных способностей Байден, отвечая на критику памяти, ошибся и назвал главу Мексики чужим именем РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден ответил на обвинения спецпрокурора Роберта Гура по поводу его провалов в памяти во время выступления перед нацией. Трансляцию с его речью вел Белый дом на YouTube-канале.

«Я пожилой мужчина с благими намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю, я президент, и я снова поставил эту страну на ноги», — сказал он.

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Байдена сильно возмутили слова Гура о том, что президент не помнит дату смерти своего сына. Глава Штатов задался вопросом, как прокурор «смел поднимать эту тему».

При этом в своей речи президент США в очередной раз ошибся и назвал президента Египта Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халил ас-Сиси президентом Мексики.

Ранее спецпрокурор Роберт Гур закончил разбирательство по делу о неподобающем хранении секретных материалов Байденом. Сам глава Штатов не согласился с обвинениями прокурора и заявил, что не нарушал закон.

Лидер Америки неоднократно попадал в конфуз перед публикой. Ранее он назвал председателя КНР Си Цзиньпина именем умершего китайского политика.