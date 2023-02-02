Мир 02 февраля 2023, 23:34 Байден потребовал повысить потолок госдолга без условий Президент США Байден потребовал от Конгресса повысить потолок госдолга без условий Pxhere

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Президент США Джо Байден отказывается вести переговоры о повышении государственного долга, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга. По ее словам, американский лидер настаивает на повешении конгрессом госдолга без каких-либо условий. Слова Жан-Пьер привело РИА «Новости».

«Это должно быть сделано без условий <…> Мы не видим здесь никаких возможностей для переговоров, не видим, что здесь нужно обсуждать. Мы считаем это их (Конгресса США — прим. ред.) обязанностью», — сказала Жан-Пьер.

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Байден при этом готов обсуждать с законодателями сокращение бюджетного дефицита, добавила пресс-секретарь Белого дома.

Американский министр финансов Джанет Йеллен в январе предупреждала, что если правительство США не сможет платить по своим обязательствам, то это грозит рецессией в экономике страны. Она также не исключила глобальный финансовый кризис. Американцы, как заметил Йеллен, почувствуют на себе последствия этих событий, для многих это обернется потерей работы.

Позже член палаты представителей Конгресса Брайан Фитцпатрик заявил о том, что республиканцы в Конгрессе выступили за отказ от привязки уровня государственного долга США к доллару. Они предложили перейти к процентному соотношению к ВВП.