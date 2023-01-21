Мир 21 января 2023, 00:41 США предрекли снижение роли доллара из-за невозможности платить долги Минфин США предупредил о подрыве роли доллара на фоне глобального кризиса в стране РИА «Новости»

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Если правительств США не сможет платить по своим обязательствам, то это грозит рецессией в экономике страны. Также не исключен глобальный финансовый кризис, сообщила в интервью CNN американский министр финансов Джанет Йеллен.

Она добавила, что в результате невозможности платить по счетам рейтинг долговых обязательств США сильно снизится. Речь идет о держателях облигаций, получателях социальной защиты и американских военных.

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«Это определенно подорвет роль доллара как резервной валюты, которая используется в операциях по всему миру», — сказала министр.

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По словам Йеллен, американцы почувствуют на себе последствия этих событий, причем для многих это обернется потерей работы.

«Если это случится, каждый американец увидит, что их расходы на заимствования также увеличатся», — резюмировала она.

Министерство финансов США начало использовать чрезвычайные меры для предотвращения дефолта на фоне достижения максимального размера госдолга. По закону госдолг США не должен превышать 31,4 триллиона долларов.