Деньги 23 января 2023, 00:14 США предложили больше не привязывать госдолг к доллару Республиканцы в Конгрессе США предложили больше не привязывать госдолг к доллару Unsplash

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Республиканцы в Конгрессе США выступили за отказ от привязки уровня госдолга страны к доллару. Они предложили перейти к процентному соотношению к ВВП. Об этом в разговоре с Fox News сообщил член палаты представителей Конгресса республиканец Брайан Фитцпатрик.

«Закон <…> устанавливает потолок долга в виде числа в долларовом эквиваленте, который не имеет никакого смысла. Говоря практически, мы думаем, что это должно быть соотношение долга к ВВП», — сказал он.

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Фитцпатрик является сопредседателем межпартийной рабочей группы палаты представителей по решению проблемных ситуаций. Он напомнил, что в 2008 году американский госдолг находился на отметке порядка 40% от ВВП страны. В 2018 году значение составляло около 70%, а теперь — 25%. Такую ситуацию республиканец назвал неустойчивой.

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«Когда вы видите ребенка, у которого проблема с тратами, вы оплачиваете его счета и убираете прочь кредитную карточку», — отметил Фитцпатрик.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщала, что ведомство перешло к чрезвычайным мерам для избежания дефолта. Их запуск понадобился после достижения максимального размера госдолга.