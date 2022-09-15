Хоть какая-то стабильность. Байден опять потерялся в пространстве на автосалоне в Детройте | 360°

Мир 15 сентября 2022, 08:33 Поделиться Telegram

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Viber Хоть какая-то стабильность. Байден опять потерялся в пространстве на автосалоне в Детройте Президент США Байден потерялся на сцене после выступления на автосалоне в Детройте MLive / YouTobe

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Президент США Джо Байден снова потерялся после публичного выступления. На этот раз казус произошел на автосалоне в Детройте.

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Политик прочитал речь с трибуны, а закончив ее, забыл с какой стороны он поднимался на сцену. Лестница была слева от него, но Байден повернулся направо, увидел, что спуска нет, взмахнул руками, замешкался, но в итоге сориентировался и все-таки сумел спуститься.

Во время речи президент США смог не оговориться. Он назвал себя «автомобильным человеком» и пообещал автопроизводителям большую господдержку за создание электромобилей. Эта помощь, по его словам, будет включать и миллиардные инвестиций в заводы по выпуску аккумуляторов.

На выставке Байден успел забраться в серебристый электрический внедорожник Cadillac и ярко-оранжевый Corvette и объявил Детройт родиной автопромышленности, отметил Reuters.

«Великое американское дорожное путешествие будет полностью электрифицировано», — сказал Байден.

Посещение президентом США автосалона в Детройте рассматривали в качестве основного этапа программы поездок политика по стране в преддверии грядущих промежуточных выборов.

Несколькими днями ранее Байден потерялся во время выступления в Президентской библиотеке и музее Джона Кеннеди в Бостоне. В июле президент США не смог понять, куда ему нужно идти после выступления в штаб-квартире ЦРУ. Видео с растерянным президентом вызывают у американских пользователей в Сети не только смех, но и разочарование. Многие начинают винить его в умственном упадке, указывают на преклонный возраст Байдена и высказывают мнение, что политику, вероятно, лучше сидеть дома.

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