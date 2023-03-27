Мир 27 марта 2023, 02:10 Байден потерял выход со сцены после пресс-конференции Байден не сразу нашел выход со сцены после пресс-конференции в Канаде YouTube

Читать 360tv в

Американский президент Джо Байден в очередной раз попал в казусную ситуацию. Он не смог найти выход со сцены после пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Канадскому главе пришлось помочь коллеге. Трансляцию вел телеканал CTV News на YouTube.

Завершив выступление перед журналистами и попрощавшись, Байден растерялся и не сразу смог сориентироваться и найти выход со сцены. Трюдо выручил гостя и направил его в сторону выхода.

Реклама

Выступление Байдена в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне в сентябре 2022 года закончилось похожим конфузом. После окончания выступления президент начал растерянно озираться в поисках выхода. На помощь к американскому лидеру вышли ассистенты, которые довели его до выхода со сцены.

Байден довольно часто попадает в курьезные ситуации на публике. Журнал Newsweek составил подборку самых крупных ляпов главы Белого дома за 2022 год. Американский лидер путал страны, читал технические титры, обращался к погибшей конгрессвумен и даже ошибся в количестве штатов в США.