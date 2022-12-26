Мир 26 декабря 2022, 06:08 Названы топ-8 крупнейших промахов Байдена в 2022 году Newsweek назвал восемь крупнейших ляпов президента США Байдена в 2022 году РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден периодически попадает в курьезные ситуации на публике. Американский журнал Newsweek составил подборку самых крупных ляпов главы Белого дома, сделанных им в 2022 году.

В марте, говоря о спецоперации на Украине, Байден перепутал украинцев и иранцев. Фрагмент видео с его оговоркой быстро разошелся по социальным сетям.

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Следующий конфуз произошел с американским лидером в начале июля, во время выступления с речью о правах женщин. Тогда Байден не остановился вовремя и случайно прочитал вслух технические инструкции в телесуфлере.

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«Примечательно, что процент женщин, которые регистрируются для голосования и голосуют, всегда выше, чем процент мужчин, которые делают это — конец цитаты, повторите предложение», — сказал глава Белого дома.

Уже в середине июля Байден снова попал в конфузную ситуацию. Во время своего визита в Саудовскую Аравию вместо рукопожатия в знак приветствия Байден и наследный принц Мухаммед бин Салман произвели удары кулак о кулак. Впоследствии это назвали «позорным».

Следующий конфуз произошел с американским лидером в сентябре на пресс-конференции по вопросам питания и здоровья. Тогда Байден обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, которая погибла в автокатастрофе месяцем ранее.

Следующий курьез президента США произошел в октябре. После своего выступления в Питтсбурге, Байден, как написало издание, «похоже, запутался, пытаясь покинуть сцену».

В том же месяце американский лидер оговорился, и назвал вице-президента США Камалу Харрис «великим президентом».

Также в октябре глава Белого дома неправильно назвал число штатов в составе США. Байден решил, что их 54, а не 50.

Последний конфуз, который назвало издание, произошел с американским лидером во время саммита АСЕАН в ноябре. Тогда Байден сделал «грубую ошибку», «поблагодарив» премьер-министра Колумбии за организацию мероприятия, хотя встреча проходила в Камбоджи.