Мир 30 ноября 2022, 06:04 Байден пообещал подписать закон об однополых браках ради «будущих поколений ЛГБТ» Президент США Байден пообещал подписать закон об однополых браках «будущих поколений ЛГБТ» РИА «Новости»

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Глава американской администрации Джо Байден прокомментировал законопроект сенаторов США об однополых браках. Он пообещал поддержать эту инициативу, сообщило РИА «Новости».

«Двухпартийной поддержкой сенатом законопроекта об уважении брака США подтверждает фундаментальную правду: любовь есть любовь, а американцы должны иметь право жениться на человеке, которого любят», — отметил президент США.

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По словам Байдена, закон гарантирует права представителей ЛГБТ-сообщества на «полноценную и счастливую жизнь». Он поблагодарил сенаторов от Демократической и Республиканской партий, поддержавших законопроект.

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В России же, напротив, придерживаются традиционных ценностей. Депутаты нижней палаты российского парламента приняли законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола в СМИ. Фильмы, в которых демонстрируются сцены нетрадиционной любви, не получат прокатное удостоверение. Для нарушителей закона предусмотрены штрафы до пяти миллионов рублей.

Ранее МИД Канады вызвал российского посла Олега Степанова из-за публикаций, осуждающих ЛГБТ.