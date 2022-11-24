Важное 24 ноября 2022, 11:41 Госдума окончательно приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о запрете ЛГБТ и смены пола в СМИ

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Закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии приняли в России. Госдума одобрила его в третьем чтении, сообщила пресс-служба.

Внести изменения в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс об административных правонарушениях предложил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и более 300 депутатов. Распространять информацию о нетрадиционных отношениях, педофилии и смене пола запретили в СМИ, на сайтах, аудио- и видеосервисах, книгах, кино и рекламе.

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Доступ к таким материалам на платных аудиовизуальных сервисах предоставят при помощи специального кода с подтверждением возраста зрителя. Фильмы с пропагандой нетрадиционных отношений и предпочтений не получат прокатное удостоверение.

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Нарушителей накажут штрафами. За пропаганду ЛГБТ физлиц обяжут выплатить от 50 до 400 тысяч рублей, должностных лиц — от 100 до 800 тысяч рублей, юрлиц — от 800 тысяч до пяти миллионов рублей или приостановят работу до 90 суток.

Сильней всего накажут за пропаганду педофилии. За это нарушение депутаты ввели штрафы для физлиц на сумму от 200 до 800 тысяч рублей, должностных лиц - от 400 тысяч до двух миллионов рублей, компаний - от одного до 10 миллионов рублей или закрытие до 90 суток.