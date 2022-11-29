Мир 29 ноября 2022, 10:45 Посла России вызвали в МИД Канады из-за публикаций о запрете ЛГБТ-пропаганды Посол России Степанов сообщил о вызове в МИД Канады Jason Hafso/Unsplash / Unsplash

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Посла России в Канаде Олега Степанова вызвали в министерство иностранных дел страны. Дипломат сообщил РИА «Новости», что встречу запланировали на 23:30 по московскому времени.

«Приглашают в 15:30 (23:30 по московскому времени)», — рассказал российский посол.

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Ранее издание The National Post сообщало, что Олега Степанова вызовут в МИД Канады из-за «ненавистнических» твитов против ЛГБТ. Журналисты напомнили, что посольство России в социальных сетях «распространяло анти-ЛГБТ-пропаганду». Канадским властям не понравилось, что диппредставительство обратилось к министру спорта Паскаль Сент-Онж с призывом объяснить, как она «появилась в этом мире», потому что она лесбиянка.

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«Это атака на канадские ценности принятия и терпимости. Министр Джоли поручил Министерству иностранных дел Канады вызвать российского посла, чтобы рассказать ему об этом», — подчеркнули в МИД страны.