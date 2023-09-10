Мир 10 сентября 2023, 19:26 Байден пообещал не продавать Китаю продукцию, которая поможет созданию ядерного оружия Байден: США не станут помогать Китаю в создании ядерного оружия РИА «Новости»

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Американские власти не будут экспортировать в Китай продукцию, которая поможет ему увеличить потенциал по производству ядерного оружия. Об этом заявил глава США Джо Байден на пресс-конференции в Ханое. Его процитировал ТАСС.

Президенту задали вопрос о замедлении темпов развития экономики КНР. На это Байден заявил, что США не стремятся к тому, что нанести вред Китаю.

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«Чего я не собираюсь делать, это продавать Китаю продукцию, которая расширила бы его возможности по производству большего количества ядерного оружия», — сказал он.

Он добавил, что оборонная деятельность не является положительными изменениями в регионе.

Ранее стало известно, что свою пресс-конференцию Байден завершил неожиданным способом — признался, что хочет спать, и просто ушел. Во Вьетнам он прибыл из Нью-Дели, решив не дожидаться завершения саммита лидеров стран G20.