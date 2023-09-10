Мир 10 сентября 2023, 18:53 Байден завершил пресс-конференцию в Ханое сообщением об отходе ко сну Президент США Байден ушел с пресс-конференции в Ханое, сообщив, что хочет спать The White House

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Президент США Джо Байден завершил пресс-конференцию в Ханое внезапным признанием о том, что хочет спать. Видео выступления американского лидера доступно на странице Белого дома в социальной сети X (бывший Twitter).

Устав от вопросов собравшихся журналистов, Байден объявил, что не намерен больше выступать.

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«Я вам так скажу: не знаю, как вы, а я собираюсь пойти спать», — заявил президент США.

Один из журналистов успел выкрикнуть свой вопрос до того, как Байден ушел из-за кафедры. Президент США даже начал отвечать, но тут вмешался модератор пресс-конференции, объявив об окончании мероприятия. Трансляция завершилась уходом Байдена за кулисы.

Во Вьетнам президент США Джо Байден прибыл из Нью-Дели, не дождавшись завершения саммита лидеров стран G20. По данным индийского агентства Press Trust, американский лидер улетел в утром в воскресенье, 10 сентября, когда шел второй день мероприятия.

В ходе своего выступления на саммите Байден предпринял две неудачные попытки при произнесении имени наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Когда американский лидер неправильно поставил ударение, принц прикрылся стаканом с водой, чтобы сгладить неловкость.